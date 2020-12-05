Под Воронежем инвалид устроил наркопритон из своей квартиры

57-летний житель города Семилуки, инвалид второй группы, оказался на скамье подсудимых за то, что устроил наркопритон в своей квартире. К нему постоянно приходили сомнительные посетители. За бутылку спиртного он сдавал угол под наркоманские «пирушки».

Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ (систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств). Как пояснили в Семилукском районном суде 4 декабря, обвиняемый вину свою признал и раскаялся. От реального наказания его спасли былые заслуги. Он является ветераном боевых действий.

Суд приговорил его к году условного наказания с испытательным сроком на восемь месяцев.