Воронежская пенсионерка за несколько дней перевела мошенникам 800 тысяч рублей

За 4 декабря на удочку мошенников попался 21 житель Воронежской области. Аферисты дистанционно выманили у своих жертв более трех миллионов рублей. 59-летняя жительница Левобережного района за 12 дней перевела мошенникам 800 тысяч!

В период с 15 октября по 27 ноября ей несколько раз звонили, представляясь сотрудниками различных финансовых учреждении и сообщали, что служба безопасности выявила несанкционированные действия с денежными средствами потерпевшей. Но деньги можно спасти: для предотвращения хищения их нужно перевести на безопасный резервный счет. Следуя указаниям неизвестных, пожилая женщина каждый раз отправлялась к ближайшему терминалу, снимала имеющиеся средства и переводила их на счета, указанные мошенниками.

Будьте бдительны: никому не переводите деньги под диктовку.