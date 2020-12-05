Коронавирус в Воронеже: к 5 декабря 9 человек умерли и 373 заразились

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Коронавирус продолжает обновлять антирекорды заболеваемости в Воронежской области. По данным регионального оперштаба, к 5 декабря еще у 373 человек выявили COVID-19 (на утро 4 декабря заразившихся было 360). Таким образом, с начала пандемии коронавирус подтвердили у 36 201 жителей Воронежской области.

За сутки от осложнений ковида умерли девять пациентов. С начала наблюдений в регионе зафиксировали 933 летальных случая.

Выписали с больничного за сутки 302 человек. Всего с конца марта болезнь победили 33 929 жителей Воронежской области.