Воронежу вынесли штормовое предупреждение о морозах

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Спасатели предупредили воронежцев о морозах. По прогнозам синоптиков, с 5 по 9 декабря местами по области ожидается аномально-холодная погода - со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов.

Главное управление МЧС России по Воронежской области просит читывать возможное похолодание в своей деятельности. В морозы возможны аварии на теплосетях, загорание старой проводки из-за нагрузки на электросети, когда включают обогреватели. Обратите особое внимание на безопасность детей, больных и пожилых людей.

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