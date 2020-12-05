В Воронеже пассажиры ограбили таксиста, сделавшего им замечание

На днях жертвой ограбления стал воронежский таксист. 38-летний водитель повёз пассажиров по Северному району. Клиенты попросили сделать промежуточную остановку на улице Владимира Невского около павильона. Вернувшись в салон с едой и напитками, мужчины начали есть в автомобиле. Водитель сделал им замечание, рассерженные пассажиры стали в ответ требовать вернуть деньги за проезд. Конфликт перерос в рукоприкладство - один из пассажиров ударил таксиста по лицу, отобрал у него деньги - более 1500 рублей. Нападавшего поймали: ранее судимому за угон 26–летнему жителю Кабардино-Балкарии за грабеж грозит до семи лет заключения.