В Воронежской области суд взыскал с неудавшегося полицейского потраченные на его обучение деньги

В суд обратилось ГУ МВД по Воронежской области о взыскании почти 553 тысяч рублей с бывшего полицейского, отказавшегося от службы. По мнению истца, именно столько было потрачено ведомством на обучение молодого человека. Об этом сообщили в суде Таловского района.

Было установлено, что ответчик, став курсантом воронежского института МВД России, заключил контракт, по которому обязался пять лет отработать в органах внутренних дел. Причем службу предстояло нести «в любом районе Воронежской области». После окончания института в 2018 году молодой человек заключил контракт на работу в органах. Но спустя год решил ее бросить. Поскольку добровольно деньги за учебу он возвращать не хотел, то главк подал иск.

Бывший полицейский направил ответный - о признании недействительным соглашения о возмещении затрат на обучение. Однако суд удовлетворил требования истца и обязал молодого человека вернуть 552 473 рубля. А вот в удовлетворении встречных исковых требований неудавшегося полицейского отказано. Апелляционная инстанция решение Таловского районного суда оставила без изменения.