Синоптики рассказали, сколько в Воронежской области продлится мороз без снега

Снег маловероятен вплоть до 13 декабря. Фото: из архива «КП»

Воронежские синоптики дали прогноз на то, сколько продлится нынешняя неприятная погода - достаточно сильный мороз без снега. К сожалению, наблюдения метеорологов не позволяют в ближайшем будущем надеяться на нормальную зиму.

- Сейчас на погоду в нашей области оказывает влияние блокирующий сибирский антициклон, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. - На востоке - в районе Борисоглебска и Таловой - морозы сейчас в низинах доходят до -19 градусов. А на западе, к примеру, в Нижнедевицком районе, снег есть. В Воронеже нечто среднее. Морозы не такие суровые, но и снега нет. Такая погода в Воронежской области продлится до конца следующей рабочей недели. К следующим выходным погода станет мягче. Ночные морозы будут не ниже 10 градусов, а днем температура будет держаться в районе -5. А вот снег маловероятен вплоть до 13 декабря.

По прогнозам синоптиков, днем в субботу, 5 декабря, потеплеет до -5 градусов, из-за туч будет выглядывать солнце.

Ночью в воскресенье, 6 декабря, вместо юго-восточного подует восточный ветер. При ясной погоде метеорологи прогнозируют -12 градусов. Днем при -5 будет светить солнце.

В понедельник, 7 декабря, ночью при -13 синоптики снова обещают безоблачную погоду. Днем при -6 опять прогнозируют солнце без туч.

В ночь на вторник, 8 декабря, весьма вероятна та же погода, что и в темное время суток 7-го, - -13 и ясно. Днем снова будет светить солнце без всяких преград на этот раз при -5 градусах.