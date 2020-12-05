Воронежцев приглашают на концерт в честь юбилея Бетховена

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 декабря воронежская филармония отметит юбилей Бетховена специальной программой. В концерте «Великому Бетховену - 250» прозвучат увертюры и другие симфонические произведения великого композитора. Среди них увертюра «Эгмонт» (1810) и другие фрагменты из музыки к одноименной трагедии Гете, первая часть Пятой симфонии (1808) со знаменитыми «ударами судьбы», Скерцо и Менуэт из пронизанной стихией танца Восьмой симфонии (1812), первая часть Третьего фортепианного концерта (1800), названного современниками композитора «высшим творением среди тех, что были созданы всеми мастерами в этом жанре», и многое другое.

Солисты - лауреаты международных и всероссийских конкурсов Елена Старкова (сопрано) и Михаил Князев (фортепиано), за дирижерским пультом Воронежского академического симфонического оркестра Игорь Вербицкий.

Концерт пройдет 6 декабря в 13.00.