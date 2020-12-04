На несколько дней в центре Воронежа ограничат парковку

Особые правила будут работать в течение трех дней Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В центре Воронежа несколько дней на разных участках парковка автомобилей будет разрешена только с 17:00 до 23:00. Как объяснили в пресс-службе мэрии, данное ограничение связано с проведением работ по демонтажу опор контактной сети.

Так, с 23:00 4 декабря до 17:00 5 декабря запретят оставлять транспорт на участке площади Ленина со стороны Воронежского государственного театра оперы и балета: от улицы Плехановской до улицы Кирова.

С 23:00 5 декабря до 17:00 6 декабря будет запрещена парковка на участке площади Ленина со стороны Воронежской областной универсальной научной библиотеки им. И.С. Никитина: от улицы Плехановской до улицы Платонова.

А с 23:00 6 декабря до 17:00 7 декабря будет запрещена парковка на участке улицы Плехановской: от улицы Дзержинского до площади Ленина.