Погорельцы из воронежского села Николаевка получат новые дома в марте 2021 года

Строительство продолжается Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

В селе Николаевка Павловского района возводят 13 жилых домов для людей потерявших кров во время страшного осеннего пожара. Тогда повреждение на линии электропередачи (ЛЭП), которая проходит через лесные массивы, привело к пожару - за сутки огонь уничтожил около 50 зданий в Николаевке. Из них 21 дом - жилой. Еще 6 домов были повреждены.

Ранее погорельцам пообещали построить капитальные дома из расчета 32 кв. м. на одного члена семьи. Если строение было больше - его построят таким же по площади, каким оно и было. Впрочем, люди могли выбрать и готовую квартиру.

Сейчас дома на разной стадии готовности: часть только «нарастает» над фундаментом, а где-то уже можно монтировать крышу. Подрядчик – павловское ООО «ДонСтрой» - должен завершить работы в марте 2021 года.

Заместитель председателя правительства области Артем Верховцев 4 декабря сообщил местным жителям, что после сдачи домов постепенно будет построена афальтированная дорога, проведено централизованное водоснабжение и освещение.