В Воронежской области инспекторы помогли замерзавшему водителю со сломанной машиной

3 декабря во время патрулирования в Эртильском районе инспекторы ГИБДД заметили автомобиль «ВАЗ-21110», который стоял на дороге с включенными аварийными сигналами.

Старший лейтенант полиции Евгений Тюрин и лейтенант Александр Деменков выяснили, что водитель, 27-летний житель Тамбовской области, ехал домой. Но автомобиль заглох, и мужчина никак не мог завести его. Так как на улице был мороз, автолюбитель уже стал замерзать. Оказалось, что в автомобиле сел аккумулятор и неисправен стартер.

- Инспекторы и неравнодушные граждане помогли водителю запустить двигатель автомобиля. Водитель поблагодарил всех за помощь и продолжил свой путь, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.