В Воронеже сотрудников четырех управляющих компаний оштрафовали за долги

Сотрудники прокуратуры Коминтерновского района проверили работу местных управляющих компаний. И выяснили, что у четырех из них накопились солидные долги перед поставщиками воды и тепла.

В связи с этим в районной прокуратуре возбудили административные дела в отношении ООО «РЭК Содружество» и должностных лиц ООО УК «РЭП-101», ООО УК «Наш регион», ООО «УК Мастер».

В мировом суде УК и их сотрудников признали виновными. И оштрафовали ООО «РЭК Содружество» на 150 тысяч рублей, а должностных лиц еще управляющих компаний - на 25 тысяч рублей каждого.

Комментарий по поводу этого решения пока удалось получить только в ООО «РЭК Содружество»:

- С ресурсоснабжающими организациями достигнуты договоренности по погашению задолженности. Она формируется главным образом из-за неоплаты населением услуг по содержанию общедомового имущества.При этом управляющая компания проводит активную досудебную работу с должниками из числа собственников квартир. За последний год процент неплатежей удалось снизить до 5%, но в связи с распространением коронавирусной инфекции процент просроченной оплаты со стороны населения снова пополз вверх.