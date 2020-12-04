В Воронеже объявили приговор жителю Саратова, ограбившему шесть пенсионеров

По приговору суда житель Саратова проведет в колонии 4 года 5 месяцев. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Ленинском районном суде вынесли приговор 28-летнему жителю Саратову. Его обвиняли в шести преступлениях, подпадающих под ч. 2 ст. 162 УК РФ “Разбой” и ч.ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ “Грабеж”.

В июне-июле 2020 года этот непрошеный гость нашего города нападал в глухих местах на пенсионеров и грабил их. Иногда, как говорится, голыми руками, а иногда, угрожая предметов, используемых в качестве оружия. Добыча от шести таких грабежей была невелика — 27 тысяч рублей.

В суде жителя Саратова признали виновным во всех шести преступлениях и приговорили к 4 годам 5 месяцам колонии общего режима.