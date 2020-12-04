Бывший чиновник управления лесного хозяйства попал под уголовное дело

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 4 декабря.

Как стало известно из собственных источников, фигурантом по делу может проходить бывший замглавы регионального управления лесного хозяйства.

В конце октября силовики отработали оперативные мероприятия в рамках другого уголовного дела – по части 1 статьи 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Оно возбуждено в отношении директора филиала КУВО «Лесная охрана» «Давыдовское лесничество». По предварительным данным, правоохранители проверяли факты незаконных рубок и продажу древесины через частные фирмы. Силовики предполагали, что организации могут быть подконтрольны одному из чиновников обладминистрации.

Тогда же источник в правоохранительных органах уточнил, что речь может идти о заместителе руководителя регионального управления лесного хозяйства.

Чуть позже выяснилось, что после обысков в управлении заявление об увольнении «по собственному желанию» написал заместитель руководителя Андрей Топчеев.