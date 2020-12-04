В Воронежской области угонщик пытался спрятать чужой автомобиль в лесу

51-летний житель Грибановского района не боялся оставлять свой автомобиль «ВАЗ-2107» открытым. Вероятно, мужчина не думал, что машину могут угнать, если она стоит у его дома. Поэтому хозяин даже оставлял ключи в салоне. Стоило ли так испытывать судьбу?

Ночью 22 ноября отечественная легковушка исчезла с улицы Советской. Впрочем, полицейские быстро нашли угонщика. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 25-летний местный житель.

В отделе полиции мужчина признался, что ранее был знаком с хозяином машины и видел, как тот постоянно оставляет ее открытой без присмотра. Угонщик воспользовался этим, уехал и спрятал машину в лесополосе. Теперь же ему грозит повторный срок за угон.