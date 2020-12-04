Tele2 запускает новый формат розницы в Воронеже

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Инновационная для отрасли концепция опирается на digital-подход в трех плоскостях: сервисе, ассортименте и коммуникациях.

Tele2 разработала новый тип коммуникации с посетителем и задействовала digital-технологии, что в совокупности позволяет компании предлагать клиенту уникальный цифровой сервис. Первый в Воронеже салон Tele2 в новом формате откроется 5 декабря 2020 года в ТРЦ Сити-парк «Град» по адресу: ул. Парковая, 3.

Digital-подход помогает оператору установить открытое, лишенное барьеров взаимодействие с посетителями. Используя планшет, консультант может обслужить клиента в любой точке зала. Вместо традиционных кассовых зон и больших мониторов в салоне установлена легкая стойка в зоне ресепшен.

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