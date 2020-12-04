Рассказ воронежца о могиле героини, повторившей подвиг Зои Космодемьянской, вошел в 20-ку лучших в России

Могила Розы Иванниковой. Фото: предоставлено организаторами проекта.

Рассказ работника Воронежского тепловозоремонтного завода Михаил Пиляев вошел в 20 лучших во всероссийском проекте «Героям – быть!». За историю о найденной его племянником заброшенной могиле 16-летней разведчицы Розы Иванниковой — девушки, повторившей подвиг Зои Космодемьянской, - проголосовали многие участники народного онлайн-голосования. А выбор был богатый — около 16 тысяч рассказов. Победителей проекта теперь определит жюри. Церемонию награждения из-за ситуации с коронавирусом перенесли с декабря 2020-го на февраль 2021 года.

- Всем большое спасибо, что поддержали меня. Захоронения советских солдат – это напоминание нам и нашим детям о страшной войне и о том, что любые боевые действия – это боль, кровь, слезы и тысячи смертей. Очень хотелось бы, чтобы на могилке Розы появился достойный памятник и чтобы жители знали и гордились храброй девочкой, которая когда-то жила на этой земле и боролась с захватчиками, – сказал участник проекта Михаил Пиляев.

Напомним, племянник Михаила Пиляева Виталий Степанов обнаружил могилу в 2012 году, когда был на охоте в Орловской области в Обуховском лесу. Памятник был в ужасном состоянии. В краеведческом музее поселка Колпны Орловской области рассказали, что в этом месте находится могила Розы Иванниковой - юной партизанки, которая в 16 лет была заброшена в тыл немецких войск для сбора и передачи информации. Было это зимой 1942 года. Девушка долгое время выясняла передислокацию войск немцев, их количество, сосредоточение и передавала данные в штаб. Ее выдал предатель. Розу травили овчарками, узнав, что она их боится, всячески мучили и казнили. Тело юной разведчицы тайно похоронили в лесу местные жители. С тех пор Михаил Пиляев и Виталий Степанов привели могилу в порядок. На Воронежском тепловозоремонтном заводе после рассказа Пиляева о заброшенной могиле сделали для нее звезду со шпилем на памятник, отремонтировали ограду.