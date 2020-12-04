Дополнительный рейс из Воронежа в Сочи запустят перед Новым годом

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «РусЛайн» анонсировала запуск дополнительного рейса из Воронежа в Сочи 30 декабря. Воронежцы уже могут планировать новогодние праздники за пределами региона. Причем вылет самолета состоится в 17:15. Желающие могут успеть на рейс после работы. Обратно из Сочи лайнер отправится в 20:05. Об этом рассказали на странице воронежского аэропорта в социальных сетях.

Регулярные прямые рейсы из столицы Черноземья в Сочи авиакомпания «РусЛайн» выполняет по средам и субботам. Как правило самолеты вылетают днем в 11:40. Но для того, чтобы у воронежцев, загруженных работой перед праздниками, была возможность улететь к Черному морю, – запускают еще один рейс.