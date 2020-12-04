Под Воронежем мужчина проткнул собутыльника шампуром из-за неразделенной любви

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Хреновое Бобровского района во время отдыха переборщил со спиртным и проткнул своего приятеля шампуром. Собутыльник остался жив, его спасли медики. Как оказалось, конфликт произошел из-за неразделенной любви к женщине.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 4 декабря, дежурную часть поступило сообщение из райбольницы. К ним в приемное отделение доставили 45-летнего жителя села Хреновое с раной в груди.

Правоохранители вычислили, что тремя днями ранее пострадавший был в доме у своего приятеля. Сначала они вместе приняли на грудь, потом веселье переросло в ссору. Хозяин дома не стерпел обидных высказываний гостя по поводу женщины, которая не отвечала ему взаимностью. Он схватил железный шампур и проткнул им оппонента.

Следственный отдел по Бобровскому району возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.