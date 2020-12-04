В 2020 году заметно снизилось число пассажиров на железных дорогах Воронежской области

В ноябре 2020 года на инфраструктуре ЮВЖД перевезено 615 тысяч пассажиров. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Большинство пассажиров воспользовались пригородным сообщением - 468,9 тысяч (-39,2%). Дальним следованием – 146,1 тысяч (сокращение в 1,5 раза).

Напомним, в управлении ЮВЖД находятся железнодорожные линии на территории Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областей

Всего за 11 месяцев текущего года по Юго-Восточной железной дороге проехали чуть более 9 млн пассажиров. Это на 28,2% по сравнению с таким же периодом 2019 года. Из них в дальнем следовании – более 2 млн 312 тысяч пассажиров (сокращение в 1,4 раза), в пригородном сообщении – свыше 6 млн 728 тысяч (-22,5%).