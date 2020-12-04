Воронежцам рассказали, как решить проблемы, возникающие при безналичной оплате поездки в маршрутке

За разъяснениями можно обратиться и к водителю маршрутки Фото: из архива «КП»

В транспортной компании «АТП-1» проанализировали самые распространенные проблемы, которые возникают у воронежских пассажиров при безналичной оплате проезда. Для разъяснения алгоритма действий при сложностях оплаты перевозчик изменил визуальную подачу инструкции. А водителей проинструктировали для оказания оперативной помощи пассажирам при возникающих затруднениях.

Самыми распространенными проблемами являются внесение карты в стоп-лист и повторное снятие денег. Зачастую они вызваны техническими сбоями. Как действовать в этих случаях?

Если банковский терминал выводит на экран сообщение: «Карта в стоп-листе», следует войти в личный кабинет для разблокировки карты на сайте lk.informseti.ru.

Если банковский терминал произвел неоднократное списание денежных средств за одну поездку одного человека, пассажир обязан незамедлительно (в течение 24 часов с момента списания денежных средств) уведомить перевозчика о двойном снятии денег по телефону 259-75-92. Дежурный диспетчер зарегистрирует обращение и сообщит дальнейшие указания. Только в таком случае гражданину вернут деньги.