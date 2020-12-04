На вокзале «Воронеж-1» открыли VIP-зал ожидания с кофемашиной и безлимитным Wi-Fi

На вокзале «Воронеж-1» открыли первый зал ожидания повышенной комфортности. С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации помещение рассчитано на 15-20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги.

На входе каждому предоставляется маска и антисептические средства. В VIP-зале есть вешалки для верхней одежды, мягкие кресла, диваны, свежие газеты и журналы, телевизор. Ожидающие поезд пассажиры могут воспользоваться зоной для зарядки мобильных телефонов, кулером с горячей и холодной водой, кофемашиной, безлимитным Wi-Fi.

Зал ожидания оборудован отдельными санитарными комнатами. Для детей предусмотрена игровая площадка, но пока она не работает из-за ограничений, связанных с Covid-19.

Проект зала ожидания повышенной комфортности может быть реализован и на других вокзалах ЮВЖД – Воронеж-Южный (станция Придача) и Белгород.