Каждый пятый воронежец спит меньше шести часов в рабочие дни

Больше восьми часов в сутки спят с понедельника по пятницу 7,9% жителей Воронежской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Большинство воронежцев (64,3%) спят по шесть-восемь часов в будние дни. Об этом сообщила служба исследований hh.ru. При этом каждый пятый житель региона (20,8%) на сон в рабочие дни отводит всего четыре-шесть часов.

Еще 1% респондентов - меньше четырех часов. Больше восьми часов в сутки спят с понедельника по пятницу 7,9% жителей Воронежской области.

- По России доля тех, кто явно недосыпает, ощутимо выше - 22,1% спят от четырех до шести часов, 0,9% - меньше четырех. Недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 25,6% спят меньше шести часов в день. В то же время, именно среди этой категории респондентов больше всего тех, кто может позволить себе продолжительностью от восьми часов – 12,5%. Для сравнения: только 9,8% руководителей среднего звена и 10,9% глав организаций спят больше восьми часов в рабочие дни, - сообщили исследователи.

Если говорить о конкретных сферах, то оказалось, что больше всего «сонь» - в сферах «Добыча сырья» (18,9% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%).

А максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37,1% спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (32,7%), а также среди юристов (32,9%).