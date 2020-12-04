Воронежские бригады скорой помощи будут ездить на вызовы с планшетами

Фото из архива КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для воронежских бригад скорой помощи приобрели около 600 планшетов. Гаджеты также получат поликлиники и стационары региона. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области 4 декабря.

Новое оборудование будет интегрировано с Единой медицинской информационно-аналитической системой региона. С помощью планшета медики могут получить доступ к электронным картам пациентов и в режиме онлайн предупредить медучреждение о вызове или госпитализации. Уже в пути к больному станет известно, есть ли у него аллергия или хронические заболевания.

Планшеты также будут определять оптимальный маршрут до дома пациента через ГЛОНАСС и GPS.

Гаджеты были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Также для поликлиник и ФАПов приобрели 9 тысяч единиц компьютерной техники. А до конца декабря медорганизации получат еще более 8 тысяч единиц периферийного компьютерного оборудования – принтеры, многофункциональные устройства, проекторы, инфоматы, информационные табло, считыватели смарт-карт и др.

После подключения всех учреждений к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ) между подразделениями будет налажен полный электронный документооборот. Результатами исследований медики смогут обмениваться в электронной медицинской карте пациента. Воронежцы при этом получат доступ к своим документам на Едином портале государственных услуг и функций (ЕПГУ).