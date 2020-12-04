535 воронежских учителей переболели коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

С начала занятий, с 1 сентября в Воронеже уже переболели коронавирусом 535 учителей. Всего в школах города работают 9062 человека. Такие данные сообщили в пресс-службе мэрии 4 декабря.

Как сообщалось ранее, ковидом и другими инфекционными заболеваниями до каникул болели 8-9% педагогов и 12-13% школьников. После трехнедельной «дистанционки» ситуация улучшилась до 4,25% и 8,4% соответственно.

Буквально с понедельника дети начали учиться в стандартном очном режиме. Как пояснили в горадминистрации, в образовательных учреждениях соблюдаются введенные правила в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. Так, ежедневно ученики проходят «утренний фильтр», прежде чем начнутся занятия. Всем без исключения при входе измеряется температура тела бесконтактными термометрами. А также смотрят, есть ли видимые симптомы заболевания.

Если у ребенка выявили повышение температуры – информация об этом тут же поступает в Роспотребнадзор и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области». О заболевших сотрудниках школы информируют профильные управление и департамент образования и молодежной политики.