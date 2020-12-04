В Воронежской области смягчили ковидные ограничения

На собрании теперь можно посмотреть друг на друга и проголосовать за то или иное решение офлайн. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев внес изменения в указ об ограничениях, введенных из-за пандемии коронавируса. Глава области разрешил собственникам квартир в многоэтажках проводить собрания ТСЖ и жилищных кооперативов в обычном формате. То есть, люди могут посмотреть друг на друга не через экран компьютера и обсудить проблемы.

При этом обязанность соблюдать правила безопасности - дистанция в 1,5 метра и масочный режим - возлагают на организации, проводящие собрания.

Напомним, после того, как все дети снова пошли в школы (ранее ученики старших классов были на "дистанте"), снова начались рекорды по суточным заболеваниям коронавирусом.