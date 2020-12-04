Под Воронежем «джентльмены удачи», угрожая пистолетом сторожам, угнали мотороллер

Вечером 1 декабря на сторожей 60 и 61 года, охраняющих дачи в Хохольском районе, напали бандиты. Угрожая пистолетом, они украли мотороллер.

На поиски грабителей выехала оперативная группа и кинолог с собакой. Сторожа сообщили приметы преступников, их разослали сотрудникам ППС и ГИБДД. В итоге бандитов достаточно быстро поймали.

Личности грабителей оказались хорошо известны полицейским. Это были ранее судимые жители Хохольского района в возрасте от 18 до 25 лет.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой» (до десяти лет лишения свободы). Преступники признали свою вину. Мотороллер вернули владельцу.

Трех грабителей посадили в СИЗО. Еще одному разрешили погулять на свободе до суда. Под подпиской о невыезде.