В Воронеже иномарка сбила стоящего у автомобиля мужчину

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Еще одна авария с наездом на пешехода произошла вчера, 3 декабря, в Воронеже на Московском проспекте. Проезжавшая мимо машина сбила мужчину, стоящего возле заднего бампера своего авто. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП произошло вечером, примерно в 19:30 у дома 13/1 по Московскому проспекту. по предварительным данным, 28-летний водитель на «Форд Фокусе», двигался в правом ряду со стороны улица Брянская в направлении улицы Лидии Рябцевой. Он врезался в 35-летнего водителя другого авто.

В результате мужчина чудом выжил, но с травмами попал в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего.

А часом раньше, в 17.30, у дома № 13 на Московском проспекте 36-летний водитель "Лады-Калины" сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.