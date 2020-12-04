Коронавирус в Воронежской области: на утро 4 декабря новый рекорд - 360 заболевших

Врачи скорых работают на пределе сил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном оперативном штабе предоставили статистику по заболеваниям коронавирусом за прошедшие сутки. Она вновь неутешительная. Побит очередной рекорд - подтверждены диагнозы у 360 новых заразившихся (на утро 3 декабря их было 353). Воронежская область вновь по этому показателю вошла в десятку худших регионов страны. В ней наш регион занимает девятое место.

15 человек умерли. Всего с начала эпидемии в Воронежской области жертв коронавируса стало уже 924.

Выздоровевших 389. Немало, но это только 18 место по России. Напомним, также, что сравнение с числом заразившихся не совсем корректно. Заболевших считают только среди выявленных по методу ПЦР, а в число победивших коронавирус входят и те, у кого болезнь определили по КТ.

Напомним, в Воронежской области с начала недели вернули нормальное очное обучение в школах. С тех пор вновь начались рекорды по заболеваниям коронавирусом. Прямая зависимость тут или нет, непонятно. Но факт остается фактом. Губернатор Александр Гусев не исключает, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью "дистант" придется вернуть. К слову, студенты крупнейших воронежских вузов сейчас учатся онлайн.

В нашем регионе действует обязательная самоизоляция для людей 65 лет и старше. На улицу не рекомендуют выходить и беременным. Жителям Воронежской области нельзя посещать спортивные соревнования.