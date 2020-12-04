В Воронеже мошенник отобрал у мужчины и его матери 5,8 миллионов рублей

Большой куш достался мошеннику, действовавшему по старой тупой, но дающей результат схеме. Он представился по телефону сотрудником банка и заявил, что со счетом собеседника проводят сомнительные операции. И надо перевести деньги на другой безопасный. Потом долго предлагал то оформлять кредит, то его закрывать. Якобы чтобы предотвратить аналогичные действия хакеров. Сначала мужчине, а потом и его матери.

В итоге на счета жуликов «упали» 5 834 150 рублей. Таковы были накопления доверчивого 31-летнего жителя Центрального района и его матери.

Всего 3 декабря полицейские зарегистрировали девять сообщений о мошенничествах по телефону или интернету. Аферисты обогатились 6,2 миллионами рублей. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК.

Полицейские в который уже раз просят не доверять звонкам незнакомцев. А для спокойствия позвонить по реальному телефону банка и удостовериться, что никто ваш счет или счета не атакует.