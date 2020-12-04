Каток на площади Ленина в Воронеже ориентировочно начнет работать с 26 декабря

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны сроки, когда заработает традиционный каток на площади Ленина в Воронеже. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев. Об этом Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента физической культуры и спорта.

Там уточнили, что по документу организовать работу катка планируется с 26 декабря. Официальную дату открытия пока не называли. Вполне возможно, что его откроют раньше. Любители кататься на коньках смогут посещать его вплоть до 9 марта.

Также пока не было информации об ограничительных мерах, например, по количеству посетителей и соблюдении дистанции. О них тоже скажут позже.

Напомним, монтировать главный воронежский каток начали еще в середине ноября. Как и в предыдущие годы, вход на него будет бесплатным. Здесь же можно будет взять на прокат коньки.