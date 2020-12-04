Воронежский батутист завоевал золото чемпионата России

Сергей Азарян (справа) на высшей ступени пьедестала чемпионата России. Фото: cspsk-vrn.ru

На чемпионате России, проходившем в Сочи, воронежский батутист Сергей Азарян вместе с Михаилом Мельником из Самарской области завоевал золото в синхронных прыжках. Турнир был достаточно представительным - в нем участвовали более 170 спортсменов

- Выступление оцениваю на твердую четверку, ожидали еще результат от Сергея в личном первенстве, но в полуфинале он выбыл, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по прыжкам на батуте Сергей Тарасов. - В чемпионате участвовала еще одна воронежская спортсменка Ульяна Дубровских. От нее так же ожидали медаль, но, видимо, сказался большой промежуток с отсутствием тренировок ввиду пандемии.