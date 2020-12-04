В Воронежской области водитель на иномарке сбил двух школьниц

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ЧП произошло рано утром в четверг, 3 декабря в Бутурлиновке. В 07:40 у дома 26 по улице Октябрьская 42-летний местный житель на «Фольксваген Пассат» сбил двух девочек. Они находятся в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 4 декабря.

Уточняется, что школьницы 15 и 16 лет переходили дорогу по нерегулированному пешеходному переходу. Они не успели отскочить от летевшей на них иномарки. В результате обе девочки получили травмы различной степени тяжести.

По факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Всего за сутки в Воронежской области случилось 105 ДТП. Больше половины из них – 82 –приходится на областной центр. На федеральных трассах произошла одна авария и еще 22 в районах региона. В 6 ДТП пострадали 7 человек.