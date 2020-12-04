Александр Пономарев переизбран главой Каширского района Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

На этой неделе депутаты Каширского райсовета выбирали главу района. Префектом в третий раз стал действующий глава райадминистрации 54-летний Герой России Александр Пономарев.

Парламентарии проголосовали на сессии муниципального совета. Мероприятие прошло в среду, 2 декабря.

В этот раз на кресло префекта претендовали двое кандидатов. Помимо действующего главы, на эту должность рассчитывала его заместитель Ирина Корабейникова.

Александр Пономарев – выходец из силовых структур. Он более 20 лет служил в органах внутренних дел. Отличился во время военных операций на Северном Кавказе. За мужество и героизм в 2001 году получил звезду Героя России. В 2005-2010 годах был депутатом Воронежской областной Думы, куда переизбрался и на следующий созыв. После этого, в 2011 году сложил мандат парламентария. Вместо этого он стал главой администрации Каширского района.