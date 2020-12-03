Власти Воронежа обсудили проект Генплана города с разработчиком и депутатами

Проект Генплана должны принять парламентарии до конца года Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Проект нового Генплана Воронежа на 2021–2041 годы обсудили власти города и депутаты горДумы с разработчиками – специалистами «Института Генплана Москвы». Трехсторонняя встреча прошла в управлении главного архитектора 3 декабря, сообщили в мэрии.

Встреча состоялась в преддверии депутатских слушаний, которые назначены на 15 декабря. Ранее проект Генплана уже был представлен главным архитектором Воронежа Людмилой Подшиваловой в городской Думе. Парламентарии на заседании выступили с предложениями от избирателей внести изменения в Генплан Воронежа. Дискуссия по этому поводу вышла эмоциональной. Со своей стороны, мэрия подготовила официальные документы и ответы компании-разработчика на все интересующие вопросы.

За время работы над документом профильной комиссией было учтено свыше тысячи инициатив и предложений горожан. Как пояснил руководитель «Института Генплана Москвы», «костяк» Генплана уже прошел рассмотрение в региональных и федеральных структурах. Внести в него какие-либо изменения невозможно. Что касается частных вопросов, то их рассматривает созданная на базе мэрии Согласительная комиссия. После их одобрения они могут быть включены в окончательный вариант документа.

– В случае наличия заслуживающих интерес позиций, они будут учитываться в разрабатываемом документе, – отметила Людмила Подшивалова.

Напомним, депутаты горДумы при обсуждении Генплана внесли свои инициативы: строительство объектов здравоохранения, создание условий для появления новых рабочих мест, развитие промзон центральной части города и другие.

Парламентарии Александр Чистяков, Иван Кандыбин, Александр Сысоев интересовались тем, как в Генплане предусмотрены перспективы развития транспортной инфраструктуры, новых и застроенных территорий, удаленных микрорайонов.

Разработчики ответили на уже заданные вопросы, а на те, что не дошли до обсуждения, подготовили письменные ответы. В ближайшее время их направят в адрес депутатов.