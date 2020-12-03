В Воронежской области мужчина, хотевший продать елку за 35 тысяч, лишился 63 тысяч

56-летний житель села Жилино Россошанского района решил прилично заработать на припасенной ели. Он разместил на сайте объявлений информацию о ее продаже. На его мобильник позвонил незнакомец и заявил, что готов купить новогоднее дерево за 35 тысяч рублей. Обрадованный продавец продиктовал пин-код своей карты, а также пароль для входа в мобильное приложение банка, чтобы поскорее получить вожделенную сумму. А вместо этого лишился тех 63 тысяч, которые лежали на его счете.

Всего 2 декабря в полицию сообщили о 18 фактах, связанных с мошенническими действиями. Аферисты разбогатели благодаря доверчивости наших земляков на сумму около 1 миллиона 400 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» и частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские в очередной раз просят не верить незнакомцам, предлагающим совершить какие-либо действия с банковскими картами.