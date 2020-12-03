В центре Воронежа стартовал монтаж главной новогодней елки

Монтаж елки продлится не дольше недели. Фото: "Типичный Воронеж".

Напоминание, что Новый год не за горами, разместили в паблике "Типичный Воронеж". Пользователь заметил, что на площадь Ленина подогнали кран, который начал монтаж новогодней елки.

26-метровое дерево не меняют уже несколько лет. Впрочем, это тот случай, когда от добра добра не ищут. Искусственное дерево достаточно симпатичное.

Монтаж елки планируют завершить до 10 декабря. А до 13-го на нее должны повесить праздничную иллюминацию.

Напомним, торги на установку елки на площади Ленина выиграла воронежская компания «Горспецремонт». За свои услуги она получит 1,88 миллиона рублей. Другого претендента на победу в торгах, предлагавшего смонтировать елку за одну копейку, в мэрии назвали неспособным провести эту работу.