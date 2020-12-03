В Воронеже женщине, заступившейся за укушенного собакой ребенка, хозяева пса прыснули в лицо газовым баллончиком

Наталья успела снять подростков с балкона. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике "Типичный Воронеж" пользователь Наталья Иванникова разместила информацию о мерзком случае, свидетелем которого она явилась.

По словам Натальи, около дома № 74Г на улице Грамши гуляли маленькие дети под присмотром родителей. Мимо шли двое подростков. Рядом с ними была большая собака без намордника и поводка. Пес начал прыгать на детей, при этом одного ребенка укусил за руку.

Одна из мам подошла к подросткам и попросила убрать собаку. А один из них в ответ распылил ей в лицо перцовый баллончик. При этом ни он, ни его приятель никуда не уходили. Просто смотрели, как мучается их жертва.

Рассказ вызвал некоторые недоверчивые отклики, обвиняющие ее автора, что это история - выдумка. Однако в региональном ГУ МВД подтвердили, что 38-летняя женщина обратилась с заявлением в отдел полиции № 8 на улице Краснознаменной о том, что ей в лицо прыснули баллончиком. Стражи порядка выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, на днях стало известно о том, что бродячая собака покусала 18-летнюю девушку, занимающуюся хоккеем, у бизнес-центра "Застава". Теперь юная спортсменка может не поехать на соревнования, она хромает, ей порой даже трудно вставать.