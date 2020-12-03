В Воронеже отпустили домой водителя, угробившего двух девушек в ДТП на Московском проспекте

Так выглядела одна из машин после ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Центральном районном суде по ходатайству следователя приняли решение о переводе под домашний арест 30-летнего водителя "Тойоты", устроившего вечером 4 октября ДТП, в котором погибли две девушки. Вскоре после аварии его посадили в СИЗО, где он провел почти два месяца.

В качестве мотивации этого решения привели тот факт, что мужчина "принял меры к возмещению причиненного материального и морального вреда всем представителям потерпевших". То есть не факт, что возместил. Что такое принял меры, неясно. Равно как и то, как к смягчающим обстоятельствам может относиться личность водителя. Возможно, имеется в виду то, что раньше у уголовной ответственности он не привлекался.

Напомним, 4 июля в 19.20 на Московском проспекте недалеко от одноименного торгового центра случилось ДТП с тремя машинами: "Киа Рио", "Вольво" и "Лифан". Туда также подъехали аварийные комиссары на "Шкоде". В эти четыре машины в 22.20 врезался 30-летний воронежец, руливший "Тойотой". В новую аварию попали еще две проезжавшие мимо машины: "Тойота" и ВАЗ-2112. В результате аварии погибли 22-летняя девушка, находившаяся за рулем "Лифана" и ее пассажирка-ровесница. В больницу попали 38-летний водитель "Лады" и его 47-летний пассажир, а также 27-летний житель Острогожского района, управлявший "Киа".

По свидетельствам очевидцев, сразу после ДТП водитель "Тойоты" отказался дышать в трубочку. Потом появилась информация, что виновник аварии якобы сбежал из больницы. По версии самого водителя, он был просто отпущен домой, так как госпитализация не потребовалась.

В суде водитель будет отвечать по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Стоит пояснить, что отказ от алкотеста по закону равносилен признанию в том, что водитель пьян. Надо сказать, вполне логичная норма. Водителю "Тойоты" грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.