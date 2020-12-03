В Воронеже у автовокзала "Лада" сбила перебегавшего дорогу мужчину

Сбитого мужчину на скорой отвезли в больницу. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

В паблике "Аварии/ДТП/Воронежа" появилось фото последствий ДТП на Московском проспекте у автовокзала. Довольно нечеткое изображение все же дает представление о том, что лежащему человеку медработники оказывают помощь.

Некоторые подробности ДТП сообщили в региональном ГУ МВД:

- В 17.30 у дома № 13 на Московском проспекте 36-летний водитель "Лады-Калины" сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешехода госпитализировали.

Надо отметить, что в этом месте дорога ограждена сплошным забором (за исключением места рядом с остановкой), в шаговой доступности находится надземный переход. В связи с этим непонятно, зачем мужчине понадобилось переходить дорогу по такому, мягко говоря, рискованному пути.