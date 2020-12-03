Cтали известны личности пяти женщин, пострадавших при взрыве на фабрике в райцентре Воронежской области

На первом этаже фабрики взрывом выбило стекла и разрушило стены. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

К двух госпитализированным после взрыва в котельной цеха ОАО «Борисоглебский трикотаж» прибавилась третья. Как стало известно «КП», за медицинской помощью обратились еще три работницы фабрики. Одну из них оставили лечиться, еще двоих после оказания медицинской помощи отправили домой.

Стал известен возраст всех пяти пострадавших. Ранее мы сообщали о том, что сразу после ЧП в больницу отвезли женщин 43 и 49 лет. Теперь госпитализировали их коллегу 42 лет. На дому будут лечиться женщины 43 и 56 лет. Одна из работниц предприятия, напомним, сообщила, что досталось всем 11 ее коллегам, находившихся во время взрыва на производстве.

Напомним, взрыв парового котла (вроде бы нового) случился в 8.40 на первом этаже фабрики. Разрушились стены котельной и цеха. Из окон вылетели стекла. Возгорания не было. С места ЧП эвакуировали 56 человек.

Выяснением обстоятельств, приведших к взрыву, занимаются сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и государственной трудовой инспекции.