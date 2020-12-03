В воронежские больницы закупят антисептики на 7,8 миллионов рублей

Кто поставит антисептики в больницы Воронежской области, определят 14 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Воронежской области объявили тендер на выбор поставщика крупной партии кожных антисептиков для врачей областных больниц. Об этом сообщает RosTender.info.

Областные власти намерены закупит 21,4 тыс. литров препарата по цене 363,3 рубля за литр. Максимальная сумма контракта — 7,8 миллионов рублей. Деньги поступят из регионального бюджета.

Антисептики поступят в 63 медучреждения области. Среди них и больницы, и диспансеры, и поликлиники, а также санатории, областная станция переливания крови.

Заявки на участие в тендере принимают до 10 декабря. Торги состоятся 14 декабря.