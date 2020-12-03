В Воронеже водители опасаются обрушения путепровода у стадиона "Динамо"

Одна из стенок сильно накренилась в сторону дороги. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Воронежские водители обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) с призывом помочь добиться ремонта путепровода, расположенного недалеко от стадиона "Динамо". Автолюбители обратили внимание, что одна из железобетонных подпорных стен земляной насыпи сильно накренилась. В нескольких местах она уже пошла волной, обнажилась металлическая арматура. С обеих сторон повреждена облицовка самой насыпи. В результате плиты могут в любой момент сползти, а то и просто рухнуть на дорогу. А на ней очень оживленное движение (особенно после закрытия на ремонт моста у "Работницы").

Плиты облицовки поросли травой и могут рухнуть на дорогу. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Активисты ОНФ съездили на это место и убедились, что водители правы. Они попросили управление дорожного хозяйства администрации Воронежа оперативно провести обследование состояния подпорных стен путепровода для дальнейшего ремонта.

В городской администрации ситуацию прокомментировали так:

- Обследование всех искусственных сооружений города – мостов и путепроводов – проводится ежегодно весной и осенью специалистами муниципального казенного учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства». Идет мониторинг и за состоянием указанной подпорной стенки. Администрация Воронежа уже объявляла торги по поиску подрядной организации на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт этого путепровода на улице Ленина. К сожалению, они не состоялись по причине отсутствия заявок. В следующем году торги планируют объявить повторно.