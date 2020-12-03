В центре Воронежа сгорела баня

Дым от пожара было видно издалека. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике "Мой и твой Воронеж" разместили фото сильного дыма, поднимающегося от здания в историческом центре Воронежа. Оказалось, что горела баня.

- Звонок о пожаре на улице Петра Алексеева недалеко от набережной водохранилища поступил в дежурную часть МЧС в 13.30. По прибытии на место ЧП бригада пожарных увидела, что горит двухэтажный дом. А точнее, второй этаж бани. Огонь захватил площадь 3x6 метров. В 14.57 пожар потушили. Погибших и пострадавших не было , - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.