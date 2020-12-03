Воронежцы организуют предновогодние дежурства у елок в Дендрарии

Охранять елки будут круглосуточно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Дендрарий воронежского института генетики объявил сбор добровольцев для участия в ежегодном предновогоднем патрулировании территории лесопарка. Акция пройдет в период с 28 по 31 декабря. Ее цель – защитить от лесорубов елки:

- Новогодняя ночь не стоит того, чтобы убивать елочку, которая растет 10 лет, - рассказали организаторы мероприятия.

В течение четырех дней в конце декабря в местах наибольшего скопления хвойных пород добровольцы организуют круглосуточные дежурства у костров с периодическим обходом местности. От желающих требуется: взять спички для разведения костров, еды и чай на перекус, а остающимся на ночь - спальный мешок и пенку.

- Самое ответственное время: с наступления темноты где-то до 23.00. Если у вас не получается дежурить сутками, вы можете просто приехать с большим термосом чая и поддержать душевной компанией держащих вахту. Это можно делать каждый день, желательно заранее написав на стене о своих намерениях, - такое сообщение активисты разместили в группе дендропарка в соцсети «Вконтакте».

Узнать подробности можно по телефонам:

8910-3418784 Кирилл Викторович

8 (900) 300-92-15 Владислав

8 (950) 754-28-18 Евгений