Следователи и полиция ищут пропавшую шесть лет назад жительницу Воронежской области

фото с сайта СУСК по Воронежской области

В рамках расследования уголовных дел прошлых лет в Воронеже продолжаются поиски Збродовой Елены Викторовны 1997 года рождения. В последний раз ее видели 25 декабря 2014 года. В тот день девушка ушла из профессионального училища №38 в селе Новая Усмань. До настоящего дня о ней ничего не известно.

Приметы Елены (на момент исчезновения): рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы черного цвета, глаза – темно-зеленые, европейский тип лица.

Следственные органы СК России и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения девушки, сообщить по телефонам: 8(473)255-22-50; 8-920-213-53-92; 8(47341)5-59-09; 8-920-444-44-24 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

Правоохранительные органы также просят содействия в поисках девушки с родинкой и пирсингом на лице, пропавшей больше трех лет назад.