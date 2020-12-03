Два человека пострадали в Воронежской области при взрыве на трикотажной фабрике

О состоянии пострадавших ничего не известно Фото: из архива «КП»

На Борисоглебской трикотажной фабрике около 9 часов утра 3 декабря раздался сильный хлопок. Как оказалось позже – в цехе вышел из строя паровой котел. Взрывной волной в здании выбило окна.

В результате ЧП две сотрудницы предприятия в возрасте 43 и 49 лет получили травмы. Пострадавших женщин госпитализировали с различными травмами. Степень их тяжести определит экспертиза.

По словам одной из сотрудниц предприятия, в этот день в цехе должны были работать 11 человек, и только по счастливой случайности обошлось двумя пострадавшими.

Сейчас на месте ЧП работают полиция и следователи.

- Начала проверка, назначены необходимые экспертизы, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. – По итогам проверки примут процессуальное решение.