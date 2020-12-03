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В Воронеже больше трех лет ищут девушку с родинкой и пирсингом на лице

Без вести пропавшая страдает сахарным диабетом
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено СУСК по Воронежской области

Фото предоставлено СУСК по Воронежской области

Воронежские следователи просят жителей региона оказать содействие в поисках без вести пропавшей больше трех лет назад Екатерины Юрьевны Коваленко, 1999 года рождения. 12 июня 2016 года она ушла из дома без мобильного телефона и документов, и пропала.

Ранее Екатерина Коваленко неоднократно пропадала, ее находили в различных районах Воронежа. При этом она меняла свое имя. А однажды беглянку обнаружили в Подольске Московской области, где у нее закончился инсулин и она была вынуждена обратиться в больницу, поскольку страдает диабетом.

На момент исчезновения имела приметы: невысокого роста (160-170 см), лицо - бледное, глаза - голубые, волосы – прямые темные. Из особых примет: родинки на левой щеке и шее, в левой ноздре пирсинг. Следователи сообщают, что девушка страдает близорукостью.

Если вам известно о месте нахождения девушки, сообщите по телефонам: 8(473)255-22-50; 8-920-213-53-92; 8(473)269-68-51; 8-951-851-32-42 или 02. Конфиденциальность гарантирована.