Спустя четыре года воронежские полицейские поймали серийного грабителя павильонов

Подозреваемый угрожал продавцам пистолетом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Усилия оперативников по поимке серийного грабителя круглосуточных павильонов в Воронеже весной 2016 года увенчались успехом. Накануне полицейские смогли задержать подозреваемого в разбойных нападениях 28-летнего воронежца.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, все преступления, совершенные в апреле и мае 2016 года на территории Советского района объединял один «почерк». В ночное время в павильон заходил мужчина в балаклаве. Угрожая предметом, напоминающим пистолет, он требовал у продавцов выручку из кассы. Лицо нападавшего женщины не видели и поэтому не могли описать. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 70 тысяч рублей.

Спустя четыре года, по подозрению в совершении этих преступлений задержали жителя Советского района. Мужчина уже признался в совершении преступлений. Сейчас его проверяют на причастность к совершению четырех разбойных нападений.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «разбой». Он находится в изоляторе временного содержания.