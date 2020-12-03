Коронавирус 3 декабря унес жизни еще 14 жителей Воронежской области и установил новый рекорд

фото Ивана Макеева Фото: из архива «КП»

Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с распространением коронавируса сообщил 3 декабря о 14 новых смертях от болезни. Всего с начала эпидемии в регионе к этому дню погибли 909 человек.

На утро четверга болезнь установила и новый рекорд – 353 заболевших. Такого суточного прироста с начала эпидемии еще не было. Напомним, накануне в списке больных был 351 житель региона.

По выздоровлению к 3 декабря выписали 377 человек. С их учетом победивших болезнь стало 33238.